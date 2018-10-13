Более 70 боевиков "Талибана" ликвидированы в Афганистане - СМИ

По меньшей мере 73 боевика радикального движения "Талибан" уничтожены в ходе столкновений в уезде Хошаманд провинции Пактия на юго-востоке Афганистана. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в субботу агентство Pajhwok со ссылкой на представителя местной полиции.

По его данным, сотни боевиков организовали штурм районного центра с разных направлений поздним вечером 12 октября. В ходе последующей наземной операции с помощью боевой авиации силы безопасности уничтожили 73 боевиков. В результате столкновений погибли четыре сотрудника полиции. "Нападение талибов было отбито", - добавили в правоохранительных органах.

Как отметил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, уезд Хошаманд находится под контролем боевиков.

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