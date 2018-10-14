Число жертв взрыва на нефтепроводе в Нигерии выросло до 24 человек

14 октября 2018 06:05 (UTC+04:00)

Число погибших в результате взрыва нефтепровода в нигерийском штате Абия на юго-востоке страны выросло до 24 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Как сообщает издание Punch, 14 человек погибли в населенном пункте Умуимо, еще десять в Умудуру. По предварительным данным, на участке нефтепровода, где проводились ремонтные работы, произошла утечка.

Взрыв произошел в пятницу около 2.50 по местному времени (около 4.50 мск), после чего на месте инцидента начался пожар.

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