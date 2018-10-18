Власти Мексики рассказали, как текила становится все более "иностранной"

18 октября 2018 05:26 (UTC+04:00)

Национальный алкогольный напиток Мексики — текила — в последние годы становится все более и более "иностранным" за счет крупных инвестиций со стороны зарубежных компаний в эту отрасль, рассказал РИА Новости главный координатор по международным делам министерства сельского хозяйства Мексики Рауль Уртеага.

"Я не назову точных объемов инвестиций, но они все больше и больше приходят в отрасль из-за рубежа, и в ближайшее время может сложиться ситуация, при которой национальные инвестиции в текилу будут меньше, чем иностранные", — заявил Уртеага.

По его словам, сейчас идет серьезный процесс консолидации отрасли производства текилы в латиноамериканской стране. Так, если раньше в Мексике работало всего порядка 5 тысяч производителей текилы (включая самых мелких), то сейчас их число снизилось до 2,5 тысячи, и эта тенденция продолжится.

Крепкий алкогольный напиток начали изготавливать в XVI веке в окрестностях мексиканского города Текила, откуда и пошло его название. Текила изготавливается из сока сердцевины голубой агавы. Крепость напитка составляет 38-40%. В Мексике всего пять штатов — Мичоакан, Халиско, Наярит, Тамаулипас и Гуанахуато — имеют право производить текилу.

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