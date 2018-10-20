В Афганистане стартовали выборы в нижнюю палату парламента

Выборы в Народную палату (нижнюю палату) парламента Афганистана проходят в субботу в условиях повышенных мер безопасности, передаёт ТАСС.

Свыше 5,1 тыс. пунктов для голосования открылись в 32 из 34 провинций республики в 07:00 по местному времени (05:30 мск), в регионах Кандагар и Газни выборы отложены по соображениям безопасности. Силовые ведомства переведены в режим повышенной боевой готовности на фоне угроз радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) сорвать октябрьские выборы. За несколько недель до начала голосования в результате вылазок экстремистов погибли более 100 человек, в том числе, 10 кандидатов в депутаты. В день голосования защиту избирателей обеспечивают 50 тыс. сотрудников МВД, спецназ и военнослужащие, поддержку оказывают силы НАТО.

Независимая избирательная комиссия Афганистана внесла в списки для голосования 8,8 млн избирателей и 2,7 тыс. кандидатов в 249-местную нижнюю палату высшего законодательного органа страны. За ходом голосования будут следить 234 тыс. аккредитованных наблюдателей, представляющих местные правозащитные объединения, а также международные организации, в том числе ООН. В этом году власти отказались от традиционного способа учета избирателей в пользу биометрической системы. Таким образом руководство республики надеется обеспечить прозрачность выборов, которые станут репетицией к запланированным на 2019 год выборов президента.

Выборы в Народную палату должны были состояться в 2015 году, но несколько раз переносились по соображениям безопасности и в связи с разногласиями относительно процесса регистрации избирателей. Предыдущие выборы сопровождались многочисленными нарушениями и нападениями талибов на участки.

Согласно докладу офиса Специального генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане (SIGAR), порядка 14% территории республики контролируется движением "Талибан". По данным SIGAR, доля так называемых спорных территорий достигла 30%. Согласно отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, в 2018 году в результате терактов погибли 1692 человека, пострадали 3,34 тыс., что стало самым высоким показателем с 2009 года.

Депутаты Народной палаты избираются на основе всеобщего, тайного и прямого голосования сроком на 5 лет, победителем считается кандидат, набравший простое большинство голосов. Кандидат должен быть не моложе двадцати пяти лет, быть гражданином Афганистана или получить гражданство по крайней мере за десять лет до момента выставления своей кандидатуры, не должен быть осужден за совершение преступления против человечества или лишен гражданских прав. Одновременно с парламентскими пройдут выборы в местные органы власти.

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