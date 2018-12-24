У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,5

24 декабря 2018 03:45 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в понедельник в Тихом океане у берегов Королевства Тонга. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 83 км к северо-востоку от столицы страны - Нукуалофы, где проживают около 22,5 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 106 км.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

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