Чиновники из Южной Кореи отправились в КНДР готовить церемонию соединения железных дорог

24 декабря 2018 08:35 (UTC+04:00)

Рабочая группа из Республики Корея отправилась в понедельник в КНДР для подготовки к проведению церемонии начала работ по соединению и модернизации железных и автомобильных дорог двух стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило министерство объединения страны.

В состав делегации вошел 31 представитель минобъединения, а также министерства транспорта. Ранее они уже обсудили с КНДР список участников церемонии и детальную программу, а сегодня им предстоит обговорить последние штрихи церемонии стыковки, которая пройдет на северокорейской железнодорожной станции Пханмун 26 декабря.

Сеул выделил на проведение этого мероприятия 700 млн вон ($618 тыс.). На него приглашены около 100 представителей Юга и Севера. Основную долю расходов составляет доставка участников к месту события, строительство сцены, закупка аудиотехники.

Организаторы подчеркивают, что церемония является символическим мероприятием, а не началом реальных работ над проектом соединения дорог.

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