В Колумбии восемь человек погибли в ДТП с автобусом

Автобус, перевозивший крестьян, упал в пропасть в Колумбии, в результате чего погибли восемь человек, сообщил в среду глава полиции департаменте Бояка Фернандо Триана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, автобус скатился по склону оврага высотой в 150 метров. Всего в салоне находились 19 человек.

Портал Tiempo отмечает, что водителю автобуса (погибшему аварии) было 80 лет. Поэтому полиция расследует в качестве возможной причины как техническую неполадку самой машины, так и возможность ошибки водителя по причине возраста или здоровья.

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