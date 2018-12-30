Почти 12 тыс. мигрантов из Венесуэлы вернулись на родину при помощи властей

Правительство Венесуэлы с конца августа помогло почти 12 тыс. эмигрировавших соотечественников вернуться на родину. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу в своем Twitter министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

"Сегодня в рамках специальной операции "Возвращение на родину" выполняются три рейса в Эквадор и три рейса в Перу, - написал он. - Еще 600 человек возвращаются на родину, чтобы работать и бороться в нашей любимой Венесуэле. Мы завершаем год с 11,9 тыс. [вернувшихся] братьев в своих домах и с надеждой ждем 2019 год". В конце ноября член комитета конституционной ассамблеи Венесуэлы по международным делам Хакобо Торрес говорил, что с помощью властей на родину вернулись 15 тыс. мигрантов.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, с января по ноябрь этого года рост цен составил 702000%, а в годовом выражении - 1290000%.

Согласно оценкам управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, Венесуэлу покинули более 3 млн человек. Из них 2,4 млн находятся в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. В этих структурах полагают, что к концу 2019 года число беженцев и мигрантов из Венесуэлы может достичь 5,3 млн человек.

Правительство Венесуэлы не признает существования в стране гуманитарного кризиса.

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