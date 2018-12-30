Почти 12 тыс. мигрантов из Венесуэлы вернулись на родину при помощи властей

30 декабря 2018 04:38 (UTC+04:00)

Правительство Венесуэлы с конца августа помогло почти 12 тыс. эмигрировавших соотечественников вернуться на родину. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу в своем Twitter министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

"Сегодня в рамках специальной операции "Возвращение на родину" выполняются три рейса в Эквадор и три рейса в Перу, - написал он. - Еще 600 человек возвращаются на родину, чтобы работать и бороться в нашей любимой Венесуэле. Мы завершаем год с 11,9 тыс. [вернувшихся] братьев в своих домах и с надеждой ждем 2019 год". В конце ноября член комитета конституционной ассамблеи Венесуэлы по международным делам Хакобо Торрес говорил, что с помощью властей на родину вернулись 15 тыс. мигрантов.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, с января по ноябрь этого года рост цен составил 702000%, а в годовом выражении - 1290000%.

Согласно оценкам управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, Венесуэлу покинули более 3 млн человек. Из них 2,4 млн находятся в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. В этих структурах полагают, что к концу 2019 года число беженцев и мигрантов из Венесуэлы может достичь 5,3 млн человек.

Правительство Венесуэлы не признает существования в стране гуманитарного кризиса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Венесуэле в ДТП с участием 13 машин погиб человек
Другие страны 29 декабря 23:49
США призвали Венесуэлу уважать международное право
Другие страны 24 декабря 04:51
Военный корабль Венесуэлы сблизился с судном ExxonMobil у берегов Гайаны
Другие страны 23 декабря 06:24
Испанское судно спасло более 300 африканских мигрантов в Средиземном море
Европа 22 декабря 10:45
Белый дом будет противостоять решениям судов, отстаивая свое мнение в отношении мигрантов
США 20 декабря 08:21
Мадуро заявил, что следующий год станет для Венесуэлы годом процветания
Другие страны 19 декабря 23:58
Лента новостей
Выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию
Другие страны 05:06
В ДРК более 590 человек заразились вирусом Эболы
Другие страны 04:11
В ДРК понаблюдают за американцем, который мог заразиться вирусом Эболы
Другие страны 03:37
Трамп нашел средства для Береговой охраны в условиях прекращения работы правительства
США 03:15
Умерла актриса Джун Уитфилд
В мире 02:40
Нижняя палата парламента Италии выразила доверие кабинету по ключевому закону о бюджете
Европа 02:16
Названы лучшие сериалы года
В мире 01:49
В Париже загорелись несколько машин
Европа 01:23
В Германии задержали выходца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта
Европа 00:55