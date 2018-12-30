В ходе беспорядков в Бангладеш в день выборов погибли не менее 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате столкновений в Бангладеш, где в воскресенье прошли всеобщие парламентские выборы, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает агентство BSS.

Ранее сообщалось о семи погибших. Столкновения между сторонниками различных политических течений были зарегистрированы в городах Комилла, Читтагонг, Раджшахи, Динаджпур и Рангамати.

Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (06.00) и завершили свою работу в 16.00 (14.00). Граждане страны выбирали депутатов в федеральный парламент и региональные законодательные органы республики.

Глава избирательной комиссии Бангладеш Нурул Худа охарактеризовал прошедшее голосование как "довольно мирное", но все же обратил внимание на ряд "спорадических насильственных инцидентов", которые имели место в течение дня. Ожидается, что первые итоги выборов станут известны уже спустя несколько часов, а окончательные результаты будут объявлены на следующий день.

Безопасность по стране в день голосования обеспечивали свыше 600 тысяч правоохранителей. Кроме того, власти Бангладеш до конца проведения выборов отключили скоростной мобильный интернет, чтобы пресечь саботаж избирательного процесса и возможные провокации на политической почве. Бенгальская администрация также не исключала возможности блокировки доступа граждан к социальным сетям, "если этого потребует обстановка".

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