В Буркина-Фасо 13 человек погибли в результате вооруженных нападений

2 января 2019 20:33 (UTC+04:00)

Тринадцать человек погибли в результате вооруженных нападений на севере Буркина-Фасо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный портал Faso.

Как сообщается, инцидент произошел 1 января. Неизвестные убили шесть человек, среди которых был глава деревни и его сын. В ответ местные жители убили семерых человек из народности Фульбе (Peuhl).

Отмечается, что после инцидента на место происшествия были введены силы безопасности для стабилизации ситуации.

Ранее власти Буркина-Фасо объявили режим чрезвычайного положения в ряде северных провинций из-за активизации действующих в стране исламистских группировок.

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