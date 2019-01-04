В Буркина-Фасо число погибших в результате столкновений достигло 46 человек

Число погибших в результате межэтнических столкновений, начавшихся во вторник в Буркина-Фасо, увеличилось до 46, сообщает местный портал Faso со ссылкой на заявление официального представителя правительства страны Реми Данджину, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 13 жертвах нападений.

Конфликт начался во вторник с нападения неизвестных на деревню на севере страны, где проживали представители племени моси. Местные жители в ответ предприняли несколько атак на поселения народности фульбе, обвиняя их в укрывательстве нападавших.

Представитель правительства страны Реми Данджину назвал зачинщиков конфликта террористами, заинтересованными в разжигании межэтнической розни.

Ранее власти Буркина-Фасо объявили режим чрезвычайного положения в ряде северных провинций из-за активизации действующих в стране исламистских группировок.

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