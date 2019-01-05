Две бомбы взорвались в Индии

5 января 2019 11:47 (UTC+04:00)

Два взрыва прогремели вечером в пятницу в юго-западном штате Керала. Как сообщил в субботу телеканал NDTV, самодельные взрывные устройства (СВУ) неизвестные бросили в дома политиков из противоборствующих партий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первый взрыв произошел в доме члена местного парламента от Коммунистической партии Индии (марксистской) А.Н. Шамсира. Законодатель и члены его семьи находились в другой комнате и не пострадали. Через несколько часов еще одно СВУ сработало в доме политика Муралидхарана из правящей в Индии партии "Бхаратия джаната парти". При втором взрыве также никто не пострадал.

В сентябре минувшего года Верховный суд Индии постановил отменить с 17 октября многовековой запрет на допуск женщин в храм бога Айяппана в керальской области Сабаримала. Несмотря на судебное постановление, женщины не могли пройти к святыне - толпа верующих мужчин перекрывала им дорогу, бросая в них палки и камни.

Однако 2 января две женщины смогли войти в храм Айяппана в Сабаримале, после чего в штате начались столкновения сторонников и противников допуска женщин в данный храм. В результате по меньшей мере один человек погиб, десятки пострадали.

Решение суда поддержало правительство штата, главным министром которого является член Политбюро Коммунистической партии Индии (марксистской). Однако многие проиндусские партии, в том числе региональные лидеры "Бхаратия джаната парти", осудили его.

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