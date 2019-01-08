Мадуро заявил, что мнение Группы Лимы о ситуации в Венесуэле не имеет значения для страны

Позиция стран-участниц Группы Лимы, касающаяся ситуации в Венесуэле, не имеет значения для Боливарианской Республики. Такое мнение высказал в понедельник президент южноамериканской страны Николас Мадуро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Насколько нам важно, что Картель Лимы не признает венесуэльскую конституционность? Нам это совершенно неважно", - цитирует главу государства венесуэльская радиостанция Union Radio. Мадуро добавил, что провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, и тот выразил поддержку его правительству.

Участники Группы Лимы, за исключением Мексики, 4 января заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро, который вновь вступит в должность главы государства 10 января. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Они призвали Мадуро не занимать пост президента и передать исполнительную власть Национальной ассамблее - однопалатному парламенту, находящемуся под контролем политических оппонентов правительства.

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