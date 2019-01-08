В КНДР рассказали, кто сопровождает Ким Чен Ына в Пекине

Лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе визита в Пекин сопровождают, помимо супруги Ли Соль Чжу, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который отвечает за переговорный процесс по ядерной тематике с США, министры иностранных дел Ли Ён Хо и вооруженных сил Но Гван Чхоль. ОБ этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает агентство Киодо, во вторник делегация прибыла в Пекин. Визит продлится до 10 января. В его ходе планируются встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению Си Цзиньпина. Это четвертый визит северокорейского лидера в Китай менее чем за год. Предыдущие были 25-28 марта, 7-8 мая и 19-20 июня 2018 года.

Во вторник лидер КНДР отмечает свой день рождения.

Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) в Пекине Дин Ифань предположил в беседе с РИА Новости, что Ким Чен Ын обсудит с председателем КНР предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом, его поездка в Китай является косвенным свидетельством готовящегося американо-северокорейского саммита. Как ожидается, стороны обсудят и вопросы денуклеариазации.

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