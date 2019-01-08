Могерини провела переговоры с новым спецпосланником ООН по Сирии

8 января 2019 23:48 (UTC+04:00)

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини во вторник провела телефонный разговор с новым специальным посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила пресс-служба Могерини, глава европейской дипломатии подтвердила полную поддержку Евросоюзом мирных переговоров в Женеве под эгидой ООН. Стороны обсудили механизмы поддержки ЕС данного процесса, в том числе в преддверии третьей Брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии и региона, которая состоится нынешней весной.

Могерини пригласила Педерсена прибыть с визитом в Брюссель и договорилась поддерживать с ним тесные контакты, говорится в пресс-релизе.

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