Президент Мексики отказался ехать на форум в Давосе из-за сильной загруженности

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не могу уехать сейчас, потому что мне нужно запустить работу всего правительства, я не могу прекращать работу здесь в городе [Мехико] и в стране", - сообщил политик во вторник на пресс-конференции. Ожидается, что вместо него в Швейцарию поедут представители министерства финансов. ВЭФ пройдет с 22 по 25 января.

Власти Мексики с конца 2018 года реализуют план по борьбе с хищениями топлива в стране. Решение отказаться от трубопроводов для его транспортировки в пользу автоцистерн привело к дефициту бензина в ряде регионов, включая столицу. Власти пока не могут назвать точные сроки нормализации ситуации.

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