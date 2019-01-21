В Венесуэле не менее 40 военных задержали за попытку мятежа - СМИ

21 января 2019 20:06 (UTC+04:00)

Общее число военных, задержанных в понедельник за попытку участия в мятеже в Венесуэле, составляет 40 человек, сообщает портал Vivoplay, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, сейчас задержанных уже доставили в суды Каракаса. При этом свидетели утверждают, что во время перевозки со стороны конвоиров были слышны выстрелы.

Ранее портал Nacional сообщал, что группа военных захватила штаб одного из подразделений национальной гвардии в районе Котиса на западе Каракаса. В соцсетях появилось видео, на котором мятежник выступает против правительства президента страны Николаса Мадуро. Командование вооруженных сил Венесуэлы позднее сообщило, что восставшие бойцы нацгвардии арестованы и дают показания спецслужбам.

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