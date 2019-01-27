При взрывах около церкви на юге Филиппин погибли 19 человек (Обновлено)

По меньшей мере 19 человек погибли, 48 пострадали в результате двух взрывов, которые прогремели в воскресенье рядом с католической церковью на юге Филиппин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о восьми жертвах и семи пострадавших.

Взрывы произошли после мессы в 08:00 по местному времени у кафедрального собора города Холо (провинция Сулу). По предварительным данным, погибшие - прихожане церкви.

07:48 (GMT+4) По меньшей мере восемь человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва у католической церкви на Филиппинах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, взрыв произошел у церкви в южной части страны. Жертвами стали восемь человек, еще семеро получили ранения.

В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что взорвались две бомбы у церкви на острове Холо.

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