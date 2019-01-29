В Колумбии произошла новая серия подземных толчков

Новая серия сильных подземных толчков произошла в районе действующего вулкана Невадо-дель-Уила в Колумбии, следует из данных геологической службы страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В 16.07 в понедельник (01.07 GMT+4) было зарегистрировано землетрясение, которое почувствовали даже в столице. Затем были толчки в 16.28 (01.28 GMT+4) силой 4 балла, в 17.02 (02.02 GMT+4) тоже в 4 балла, 17.09 (02.09 GMT+4) – 3,4 балла, в 17.33 (02.33 GMT+4) – в 4,1 балла. Все они были зафиксированы близко к поверхности.

В этом же районе 26 января произошла серия подземных толчков магнитудой до 5,4.

Вулкан Невадо-дель-Уила проснулся в середине 2000-х годов. Последнее извержение было зафиксировано в ноябре 2008 года, когда были эвакуированы тысячи человек и погибли не менее десяти.

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