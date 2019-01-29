Globo: Пять человек арестованы в рамках дела о прорыве дамбы в Бразилии

Пять человек были арестованы во вторник в рамках дела о прорыве дамбы в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, трое арестованных работают во владеющей дамбой бразильской горнодобывающей компании Vale и отвечали за строительство этой дамбы и получение лицензий от органов охраны окружающей среды. Двое других фигурантов дела являются инженерами сторонней фирмы, нанятой Vale для проверки безопасности на объекте. По мнению прокуратуры, соответствующее заключение было выдано ими с нарушениями.

Все пятеро взяты под стражу на 30 дней, отмечает телеканал.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. По последним данным, число погибших в результате ЧП достигло 65 человек, еще 292 числятся пропавшими без вести. Власти объявили в регионе трехдневный траур.

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