Globo: Пять человек арестованы в рамках дела о прорыве дамбы в Бразилии

29 января 2019 16:03 (UTC+04:00)

Пять человек были арестованы во вторник в рамках дела о прорыве дамбы в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, трое арестованных работают во владеющей дамбой бразильской горнодобывающей компании Vale и отвечали за строительство этой дамбы и получение лицензий от органов охраны окружающей среды. Двое других фигурантов дела являются инженерами сторонней фирмы, нанятой Vale для проверки безопасности на объекте. По мнению прокуратуры, соответствующее заключение было выдано ими с нарушениями.

Все пятеро взяты под стражу на 30 дней, отмечает телеканал.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. По последним данным, число погибших в результате ЧП достигло 65 человек, еще 292 числятся пропавшими без вести. Власти объявили в регионе трехдневный траур.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58
Другие страны 28 января 03:55
Vale предупредила о риске прорыва еще одной дамбы в Бразилии
Другие страны 27 января 16:06
В Бразилии заявили о риске прорыва еще одной дамбы
Другие страны 27 января 05:37
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 40 (Обновлено)
Другие страны 27 января 03:52
Суд в Бразилии заморозил $1,3 млрд на счетах фирмы Vale после прорыва дамбы
Другие страны 27 января 02:07
Израиль направит спасателей на место прорыва дамбы в Бразилии
Израиль 26 января 22:00
Лента новостей
В Баку прошел оригинальный Фестиваль попкорна (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 16:19
Ведущей индийский эксперт примет участие в создании технопарка в Узбекистане
Бизнес 16:15
Узбекнефтегаз предложил SOCAR и BP изучить возможности совместного геологического изучения инвестиционных блоков
Энергетика 16:13
Азербайджанская ассоциация обратилось к ЕС в связи с предвзятым отношением к стране
Политика 16:12
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
Бизнес 16:06
Блокировка Instagram в Иране не решит проблем - министр
Иран 16:01
В Казахстане объем наличных денег в обращении увеличился на 16%
Финансы 15:58
Нетаньяху обвинил Иран в ежедневных кибератаках на Израиль
Израиль 15:57
Банк торговли и развития ОЭС огласил инвестиционные приоритеты в Азербайджане
Финансы 15:56