Число жертв прорыва дамбы достигло 84

30 января 2019 02:11 (UTC+04:00)

Число жертв прорыва дамбы в районе бразильского Белу-Оризонти увеличилось до 84, более 270 пропали без вести. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в среду издание Globo со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 58 погибших.

При этом местные власти и Фабиу Шварцман - генеральный директор компании Vale, которой принадлежит плотина, - накануне сообщали, что надежда на то, что из пропавших без вести удастся спасти кого-то живым, очень мала.

В воскресенье в районе крушения возобновилась спасательная операция, прерывавшаяся ввиду рисков аварии на второй дамбе.

В результате катастрофы более 24 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.

Прорыв плотины в районе Белу-Оризонти (штата Минас-Жерайс) произошел 25 января.

В 2015 году там уже произошел прорыв дамбы. Тогда погибли 19 человек. Последствия разрушений восстанавливали до сих пор. Как сообщила в твиттере бывшая министр окружающей среды Марина Силва, никто не понес ответственности за катастрофу трехлетней давности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Globo: Пять человек арестованы в рамках дела о прорыве дамбы в Бразилии
Другие страны 29 января 16:03
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии возросло до 58
Другие страны 28 января 03:55
Vale предупредила о риске прорыва еще одной дамбы в Бразилии
Другие страны 27 января 16:06
В Бразилии заявили о риске прорыва еще одной дамбы
Другие страны 27 января 05:37
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 40 (Обновлено)
Другие страны 27 января 03:52
Суд в Бразилии заморозил $1,3 млрд на счетах фирмы Vale после прорыва дамбы
Другие страны 27 января 02:07
Лента новостей
На юго-востоке Ирана прогремели два взрыва, сообщили СМИ
Общество 02:21
Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике приблизилось к 120
Другие страны 02:17
"Бернли" прервал восьмиматчевую победную серию "Манчестер Юнайтед"
Европа 02:15
Киностудия "Мосфильм" отмечает 95-й день рождения
Россия 02:13
Президент Азербайджана: Структурные реформы не должны приводить к сокращению рабочих мест
Политика 02:09
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет успешно и уверенно развиваться, идти по пути прогресса и побед
Политика 02:04
Президент Азербайджана: В 2019 году будут благоустроены сотни сельских дорог, построены магистральные дороги
Политика 02:02
Президент Ильхам Алиев: Каждый, начиная от Президента и заканчивая чиновником самого низшего уровня, должен знать, что наша основная задача - служение народу
Политика 01:26
В США три человека погибли при крушении медицинского вертолета - СМИ
США 01:16