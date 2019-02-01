В Японии самолет занесло после приземления из-за обледенения ВПП

1 февраля 2019 04:22 (UTC+04:00)

Самолет японской авиакомпании JAL (Japan Airlines) занесло на взлетно-посадочной полосе (ВПП) после приземления из-за обледенения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила телекомпания NHK.

Сразу после приземления самолет, совершавший рейс из Нью-Дели, съехал со взлетно-посадочной полосы. Информации о пострадавших нет.

По данным телекомпании, предположительно, причиной происшествия стал выпавший накануне снег, спровоцировавший обледенение полосы. Часть взлетно-посадочных полос пришлось закрыть для проверки в профилактических целях.

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