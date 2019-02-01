Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 110

Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 110 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг подполковник Флавиу Годинью, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс.

"Число погибших [на данный момент] составляет 110 человек, личности 71 из них установлены", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал Globo. Ранее сообщалось о 99 жертвах ЧП. Годинью добавил, что еще 238 человек числятся пропавшими без вести.

Не менее 108 человек лишились своих домов. В настоящий момент спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Однако представители гражданской обороны предупредили, что шансы найти выживших практически отсутствуют.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в минувшую пятницу в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

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