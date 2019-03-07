Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Джелалабаде

7 марта 2019 02:35 (UTC+04:00)

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за атаку на офис частной строительной компании на востоке Афганистана, в результате которой погибли 16 человек.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Reuters.

В среду утром несколько боевиков штурмовали объект строительной компании, расположенный близ аэропорта города Джелалабад - административного центра провинции Нангархар.

В ходе перестрелки силам безопасности удалось ликвидировать пятерых нападавших. Жертвами атаки стали 16 человек, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

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