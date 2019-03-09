В Карибском море людей с упавшего самолета спасли на круизном лайнере

Пилот и пассажир упавшего в Карибское море самолета оказались на отмели, где их и обнаружил экипаж круизного лайнера, сообщает Daily Mail, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Спасение пострадавших попало на видео, которое записал один из пассажиров корабля. Судно следовало по маршруту от Багамских островов в американский штат Флорида.