В Карибском море людей с упавшего самолета спасли на круизном лайнере

Пилот и пассажир упавшего в Карибское море самолета оказались на отмели, где их и обнаружил экипаж круизного лайнера, сообщает Daily Mail, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Спасение пострадавших попало на видео, которое записал один из пассажиров корабля. Судно следовало по маршруту от Багамских островов в американский штат Флорида.
На кадры попала шлюпка, на которой члены экипажа лайнера сначала плывут за пилотом и пассажиром упавшего самолета, а затем возвращаются вместе с потерпевшими. Также на видео попали взволнованные пассажиры, которые аплодировали в момент, когда мужчины поднялись на борт судна.
Представитель компании, которой принадлежит лайнер, заявил, что помощь была оказана по запросу береговой охраны.
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