На борту рухнувшего в Эфиопии самолета находились сотрудники ООН

10 марта 2019 22:18 (UTC+04:00)

Сотрудники Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН находились на борту рухнувшего в Эфиопии самолета, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил исполнительный директор организации Дэвид Бизли.

"Семья ВПП сегодня скорбит. Сотрудники ВПП находились на борту рейса Ethiopian Airlines. Мы сделаем все возможное для помощи семьям в тяжелое время. Пусть они будут в ваших мыслях и молитвах", - написал Бизли в Twitter.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших – представители 35 стран, включая троих россиян.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Погибли все пассажиры и экипаж разбившегося "Боинга" Ethiopian Airlines (Обновлено)
Другие страны 14:58
Рейтинг самых жарких мест на планете
Интересное 7 февраля 11:00
В Эфиопии разбился военный вертолет
Другие страны 30 августа 2018 17:17
Эфиопия и Эритрея подписали мирный договор
Другие страны 9 июля 2018 17:25
Гутерреш осудил взрыв в столице Эфиопии
Другие страны 24 июня 2018 05:13
В Эфиопии после взрыва задержали девять сотрудников сил безопасности
Другие страны 24 июня 2018 00:55
Лента новостей
"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение при Сульшере в чемпионате Англии
Спорт 23:53
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии
Другие страны 23:31
В Грузии учреждена новая политическая партия
Грузия 22:54
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны 21:46
По Германии идет мощный циклон
Европа 21:19
На юге Таиланда взорвались семь бомб
Другие страны 20:36
Аббас назначил нового премьер-министра Палестины
Арабские страны 19:12
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 10.03.2019
Азербайджан 19:00
Глава МИД Великобритании: отклонение парламентом сделки с ЕС может остановить Brexit
Европа 18:21