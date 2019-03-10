На борту рухнувшего в Эфиопии самолета находились сотрудники ООН

Сотрудники Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН находились на борту рухнувшего в Эфиопии самолета, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил исполнительный директор организации Дэвид Бизли.

"Семья ВПП сегодня скорбит. Сотрудники ВПП находились на борту рейса Ethiopian Airlines. Мы сделаем все возможное для помощи семьям в тяжелое время. Пусть они будут в ваших мыслях и молитвах", - написал Бизли в Twitter.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших – представители 35 стран, включая троих россиян.

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