Бутефлика заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок на выборах президента Алжира

11 марта 2019 21:56 (UTC+04:00)

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об отсрочке выборов главы государства и отказе баллотироваться на новый срок. Такое заявление он сделал в послании к нации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в понедельник государственное информационное агентство APS.

Бутефлика объявил о переносе запланированных на 18 апреля президентских выборов и своем решении не претендовать на пятый срок.

Выдвижение в феврале правящей коалицией Бутефлики на новый срок вызвало массовые акции протестов по всей стране.

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