ВВС США ликвидировали восемь боевиков "Аш-Шабаб" в Сомали

13 марта 2019 06:40 (UTC+04:00)

По меньшей мере восемь боевиков радикальной экстремистской группировки "Аш-Шабаб" ликвидированы 11 марта в Сомали в результате удара ВВС США. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Удар был нанесен в регионе Нижняя Шабелле. "По оценке Африканского командования ВС США, в результате этого авиаудара были ликвидированы восемь боевиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что мирные жители не пострадали.

"Аш-Шабаб" была образована в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству. С 2008 года боевики регулярно совершают террористические атаки с участием смертников.

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