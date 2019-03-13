СМИ: Пять школьников погибли при обрушении здания в Нигерии

13 марта 2019 18:04 (UTC+04:00)

По меньшей мере пятеро учащихся погибли в среду при обрушении здания в экономической столице Нигерии Лагосе. Об этом со ссылкой на представителя полиции сообщила местная газета The Guardian. На первом этаже этого строения находилась школа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, спасателям уже удалось извлечь из-под обломков тела четырех детей. Между тем, как отмечает газета Punch, к настоящему моменту из-под завалов живыми были спасены 22 человека, информация о состоянии их здоровья пока не поступала. Ранее нигерийская газета Tribune сообщила со ссылкой на очевидцев, что спасатели извелки из-под обломков по меньшей мере 19 человек - семь детей и 12 взрослых. Под завалами могут находиться более ста человек.

Трехэтажное здание обрушилось на острове Лагос в одноименном штате Нигерии. По данных местных СМИ, под завалами оказались более ста человек, большинстве из них - дети. Есть опасения, что число жертв может возрасти. Поисково-спасательная операция продолжается.

На площади, где произошел инцидент, собрались сотни людей. Один из очевидцев произошедшего рассказал Punch, что в прошлом году власти распорядились снести здании, однако это не было сделано.

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