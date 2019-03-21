Американские астрономы открыли самую быструю "мертвую звезду" Галактики

Американские астрофизики открыли необычную "мертвую звезду" — пульсар, разогнанный взрывом породившей его сверхновой до рекордной скорости. Описание открытия будет опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Скорость его движения — 1130 километров в секунду — такова, что в далеком будущем он сбежит из нашей Галактики. Что именно произошло с этим пульсаром, пока не совсем ясно, однако мы предполагаем, что его могли разогнать гидродинамические нестабильности, возникшие в сверхновой в момент ее взрыва", — заявил Дейл Фрейл (Dale Frail) из Национальной радиоастрономической обсерватории (США).

Подавляющее большинство светил вращается вокруг центра Галактики со скоростью не выше ста километров в секунду. Но с середины 2000-х астрономы открыли два десятка так называемых гиперскоростных звезд, которые движутся столь быстро, что преодолели притяжение Млечного Пути и фактически покинули его.

Что заставило эти звезды стать космическими изгоями? Ученые считают, что они разгоняются до таких скоростей за счет гравитационного взаимодействия со сверхмассивной черной дырой в центре Галактики или в результате взрыва сверхновых в тесных двойных системах, расположенных неподалеку от этого гигантского объекта.

Другие варианты формирования таких звезд считались маловероятными, так как размеры и притяжение Галактики слишком велики, чтобы они могли разогнаться до сверхвысокой скорости просто при взрыве сверхновой в тесной паре светил. С другой стороны, в последние годы ученые открыли несколько необычных гиперскоростных звезд, движущихся явно не из центра Галактики и нарушающих это правило.

Фрейл и его коллеги обнаружили еще одну "неправильную" гиперскоростную звезду, когда изучали пульсары в рамках проекта Einstein@Home (объединяющего компьютеры многих тысяч любителей астрономии, согласившихся пожертвовать вычислительные ресурсы для анализа данных, которые собирает орбитальный телескоп "Ферми").

Внимание американских астрофизиков привлек пульсар PSR J0002+6216 в созвездии Кассиопеи — примерно в 6,5 тысячи световых лет от Земли. В отличие от большинства подобных объектов он расположен не внутри останков сверхновой или в относительно чистой области открытого космоса, а неподалеку от кокона взорвавшейся звезды.

Эта особенность "мертвой звезды" заставила Фрейла и его команду детально изучить как сам пульсар, так и облако раскаленного газа CTB 1, удаленное от него примерно на 50 световых лет. Первые данные и снимки с радиотелескопа VLA принесли массу неожиданных открытий.

Во-первых, оказалось, что PSR J0002+6216 движется с невероятно большой скоростью — 1130 километров в секунду. Это делает его вторым по быстроте объектом Галактики — после US 708, обычной звезды главной последовательности, мчащейся со скоростью 1200 километров в секунду.

Во-вторых, траектория движения пульсара говорит о том, что он родился в центре CTB 1 примерно десять тысяч лет назад, когда его прародитель исчерпал запасы водорода и гелия и взорвался. Это в очередной раз ставит под сомнение предположение о том, что только сверхмассивные черные дыры могут выбрасывать звезды из галактик.

Как отмечают ученые, изначально пульсар двигался медленнее, чем расширялся кокон сверхновой, но скорость движения газа и пыли довольно быстро упала из-за взаимодействия с межзвездной средой. Это произошло примерно пять тысяч лет назад, о чем говорит яркий огненный след пульсара, возникший после его выхода из кокона сверхновой.

Как надеются Фрейл и его коллеги, последующие наблюдения за CTB 1 и PSR J0002+6216 помогут понять, что именно привело к катапультированию пульсара из Млечного Пути, и позволят раскрыть внутренние механизмы возникновения сверхновых.

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