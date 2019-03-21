Полиция Индонезии застрелила россиянина, ограбившего обменный пункт

21 марта 2019 11:37 (UTC+04:00)

Полиция Индонезии застрелила гражданина России, еще один россиянин был легко ранен в результате вооружения нападения на пункт обмена валюты на острове Бали. Уточненную информацию о произошедшем 19 марта инциденте сообщил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин, передает Trend.

По последним данным, которые привел дипломат, "один гражданин России был застрелен, другой легко ранен". "Полицейские также арестовали еще двух участников ограбления - россиянина и гражданина Украины", - добавил он.

"Заведующий консульским отделом отправился на Бали, там же находится почетный консул России, которые занимаются разбирательством этого дела", - отметил Тетюшин.

Газета Bali Post в среду сообщила, что "всего в нападении участвовали семь человек, в том числе одна женщина". Между тем, по словам дипломата, "точное число скрывшихся от сотрудников полиции пока не известно". По информации издания, неизвестные в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, напали на обменный пункт и похитили около $63 тыс.

Как ожидается, арестованным будет предъявлено обвинение по статье вооруженное нападение, которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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