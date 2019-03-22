Boeing установит на самолетах Max сигнализацию о неисправности датчиков MCAS

22 марта 2019 07:01 (UTC+04:00)

Компания Boeing приняла решение о том, что сигнализация о неисправности датчиков системы MCAS ("Увеличение характеристик системы маневрирования") будет устанавливаться на всех лайнерах семейства 737 Max в обязательном порядке, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По оценкам специалистов, именно неисправность датчиков системы стала причиной аварий самолетов этой модели в Индонезии и Эфиопии.

Ранее сигнализация о неисправности датчиков устанавливалась на самолетах по желанию заказчика в качестве дополнительной опции за отдельную плату.

Внедрение системы MCAS стало необходимым из-за особенностей конструкции нового Boeing.

737 Max получил новые двигатели, оказавшиеся чуть большего диаметра и большей мощности, чем на предшественнике 737-800 NG. Их пришлось вынести вперед и немного поднять, что изменило поведение самолета в воздухе, и у него появилась тенденция к "кабрированию" - он стал как бы немного "задирать нос".

Такое поведение самолета в воздухе надо было как-то исправлять, потому что неконтролируемое кабрирование может привести к потере скорости, а это чревато сваливанием, и пилотам требовалось слегка опускать нос лайнера.

Как сообщалось, Boeing рассчитывает к понедельнику следующей недели обновить ПО, используемое на 737 Max, предотвращающее кабрирование, а Федеральное управление гражданской авиации (FAA) планирует вновь сертифицировать самолет, а также провести переподготовку пилотов в апреле-мае.

В то же время прокуроры Минюста США выдали несколько повесток в рамках расследования по сертификации Федеральным управлением лайнеров Boeing-737 Max, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что следователи изучают, каким образом компания сертифицировала самолет, и данные об этой процедуре. Телеканал уточняет, что расследование ведут отделение ФБР в Сиэтле и уголовный отдел Минюста в Вашингтоне.

О намерении заслушать представителей производителя и FAA уже заявили в американском сенате.

Безопасность Boeing-737 Max была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.

В конце октября 2018 года Boeing-737 Max 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

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