Более 700 человек погибли в результате циклона в Африке

Количество подтвержденных жертв циклона Идаи в южной части Африки превысило 700 человек, сообщила в воскресенье BBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Циклон затронул Мозамбик, Зимбабве и Малави. Власти Мозамбика сообщили о 417 жертвах. В Зимбабве погибли 259 человек, еще 56 - в Малави. Окончательное количество жертв можно будет подсчитать только после того, как отступят паводки, вызванные циклоном.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупредило о возможности выхода из берегов рек Бузи и Замбези.

В пятницу в Мозамбике зафиксировали случаи холеры и рост заболевания малярией.

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