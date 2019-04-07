В Афганистане по меньшей мере ликвидированы 70 боевиков ИГ - СМИ

7 апреля 2019 02:05 (UTC+04:00)

По меньшей мере 70 боевиков региональной ячейки террористической группировки "Исламское государство" "Вилаят Хорасан" были ликвидированы в ходе спецоперации на востоке Афганистана, сообщает афганское новостное агентство Khaama Press со ссылкой на военные источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что широкомасштабная операция завершилась в субботу в восточной провинции Нангархар. По словам источника, также в ходе операции был уничтожен клад оружия.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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