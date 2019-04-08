Умер бывший гендиректор Korean Air Lines Чо Ян Хо

Бывший генеральный директор главного южнокорейского авиаперевозчика Korean Air Lines Чо Ян Хо умер в США от хронического заболевания. Об этом говорится в кратком заявлении, распространенном в понедельник компанией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подробности смерти 70-летнего экс-главы авиакомпании не приводятся.

В конце марта на общем собрании акционеры Korean Air Lines отказались включить Чо Ян Хо в состав совета директоров. Компания входит в крупный южнокорейский концерн Hanjin Group, который также возглавлял бизнесмен.

Эксперты связали его исключение из совета директоров с желанием акционеров улучшить имидж компании. Дело в том, что в последние несколько лет члены семьи Чо Ян Хо оказались замешанными в резонансных скандалах. Его старшая дочь в 2014 году заставила самолет возглавляемой отцом компании прервать подготовку к вылету из Нью-Йорка и высадила старшего бортпроводника из-за недовольства обслуживанием на борту.

Его младшая дочь "прославилась" буйным характером после того, как швырнула в подчиненного стакан на одном из совещаний. Сын Чо Ян Хо неоднократно попадал в полицию за дебоши в общественных местах. Самого бизнесмена подозревали в уклонении от уплаты налогов и присвоении средств компании.

Все это привело к недовольству клиентов и падению прибыли: в 2018 году Korean Air Lines понесла чистые убытки в размере $148 млн.

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