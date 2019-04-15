Стрельба в канадской церкви: один погибший

Мужчина устроил стрельбу в церкви в городе Салмон Арм в канадской провинции Британская Колумбия, в результате один человек погиб, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Молодой мужчина зашел в середине службы с винтовкой и прицелился в одного человека, им был мой отец, и выстрелил", - приводит телеканал Global News слова сына погибшего.

Жертвой стрелка стал 78-летний Гордон Парментер.

По словам сына Парментера, после выстрела мужчина вышел из церкви, затем вернулся и продолжил стрелять. "Он попал в ногу другому мужчине, который оказался на его пути... Я и еще несколько человек смогли скрутить его и отобрать оружие", - добавил сын погибшего.

Позже полиция подтвердила стрельбу и добавила, что пострадавший был доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии.

Подозреваемый был задержан и находится под стражей, отмечает телеканал.

По словам сына погибшего, его отец и стрелок были знакомы, последний имел проблемы с психикой, однако мотив нападения остается неизвестным.

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