На севере Индии и на Никобарских островах произошли подземные толчки

18 мая 2019 08:17 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировано в ночь на субботу в северном индийском штате Уттаракханд. Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви, толчки произошли в предрассветные часы, сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Метеорологическая служба Индии сообщила, что в районе полуночи подземные толчки магнитудой 4,9 были также отмечены на принадлежащих Индии Никобарских островах в Бенгальском заливе.

В последнее время сейсмологи часто фиксируют землетрясения в различных регионах Индии, особенно на севере страны - в гималайских предгориях. Ученые предсказывают возможность мощного землетрясения магнитудой до 8,5 в районе Гималаев в скором времени. В декабре 2018 года известный индийский сейсмолог Чхиттенипатту Раджендран из Центра перспективных научных исследований им. Джавахарлала Неру в Бангалоре, опираясь на данные, полученные в том числе со спутников, выступил с заявлением, что особую опасность представляет регион Центральных Гималаев - от Западного Непала до штата Уттаракханд.

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