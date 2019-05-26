Три человека погибли при взрывах в столице Непала

Три человека погибли в результате двух взрывов, прогремевших в воскресенье в столице Непала, городе Катманду. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление представителя местной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, вечером в Катманду произошло два взрыва. Не менее пяти человек получили ранения.

Полиция непальской столицы до сих пор не уточняет, были ли причиной инцидентов заложенные бомбы или же взрывы произошли из-за утечки бытового газа.

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