Выборы в парламент поляризовали юг и север Бельгии

Итоги выборов в федеральный парламент Бельгии показали политическую поляризацию между франкоязычным югом, проголосовавшим за левых и крайне левых, и фламандским севером страны, выбравшим националистов, которые уже заявили о необходимости конфедерации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно подсчету бюллетеней со 100% участков и предварительному прогнозу по распределению мест в нижней палате, насчитывающей 150 депутатов, больше всего мест получат националисты из "Нового фламандского альянса" (25 депутатов, 16% голосов), еще 18 - крайне правые из "Фламандского интереса" (11,95% голосов). Все они представляют экономически развитый север страны.

При этом юг страны, Валлония, предпочла голосовать за левых: социалисты получат 20 мандатов, а крайне левые из "Партии труда Бельгии" - еще 12. В совокупности различные левые партии получили на выборах порядка четверти голосов.

Кроме того, больше кресел получают "зеленые": 21 мандат на две партии. Существенно ослабли позиции либерального "Реформаторского движения", которое было единственной франкоязычной политической силой в предыдущем коалиционном правительстве (сейчас 14 депутатов, что на шесть меньше, чем по итогам предыдущих выборов).

Выборы показали усиление политической поляризации в стране: значительный прорыв крайне правых из "Фламандского интереса" (сразу на 15 мандатов больше) и крайне левых из "Партии труда Бельгии" (12 новых мандатов). При этом большинство классических и центристских партий получили на этих выборах меньше голосов ("Открытые фламандские либералы и демократы" почти на 1,3% меньше, христианско-демократический центр также на 1,3% меньше, "Христианские демократы и фламандцы" - на 2,7% меньше).

Ожидается, что формирование новой правящей коалиции будет непростым. Лидер "Нового фламандского альянса", популярный на севере политик Барт де Вевер уже заявил, что в условиях разных политических предпочтений необходимо поднимать вопрос о создании в стране конфедерации.

"Валлония ушла влево, намного больше, чем когда-либо. Разница между Фландрией и Валлонией никогда еще не была такой значительной", - сказал он в понедельник журналистам, вновь призвав подумать о том, чтобы "выложить конфедеративную карту на стол".

"Как долго мы будем так продолжать? Валлония хочет левые партии, пусть у них будут левые, Фландрия этого не хочет", - добавил он.

В понедельник днем король бельгийцев Филипп примет премьера Шарля Мишеля, после чего последуют консультации с лидерами других партий.

Ранее экс-глава МВД Бельгии, фламандский политик Ян Ямбон, заявлявший о своих премьерских амбициях, призывал продвигать институциональную реформу для преобразования Бельгии в конфедерацию. При этом он высказал мнение, что если франкоязычные избиратели проголосуют на выборах за левых, то страной станет трудно управлять.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.