Из-за угрозы взрыва на Северном вокзале Брюсселя проходит эвакуация пассажиров

27 мая 2019 17:21 (UTC+04:00)

Эвакуация персонала и пассажиров проходит на Северном вокзале Брюсселя из-за угрозы взрыва бомбы, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Полиция дала распоряжение очистить вокзал в связи с поступившим сообщением о заложенной на вокзале бомбе", - сообщил телеканал. Движение поездов по основной железнодорожной магистрали Брюсселя - между Северным и Южным вокзалами - остановлено, если пауза затянется, может возникнуть острая транспортная проблема на железной дороге всего столичного региона в вечерний час пик.

В Бельгии в последние годы поступает в среднем более ста ложных сообщений о взрывных устройствах в общественных местах. Полиция уверяет, что вычисляет и задерживает до одной трети авторов этих сообщений. Обычно в качестве наказания суд назначает им штрафы, размер которых может превышать несколько десятков тысяч евро, в зависимости от объема причиненного ущерба.

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