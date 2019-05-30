На аукционе в Канаде не нашлось покупателя на картину Матисса "Женщина сидит на балконе"

Картина французского художника Анри Матисса (1869-1954) "Женщина сидит на балконе" (Femme assise sur un balcon) так и не была продана на аукционе Heffel Fine Art Auction House ("Хеффел файн арт окшн хаус"), который в среду завершился в Торонто, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Организаторы планировали продать картину за 3,8-5,8 млн канадских долларов ($2,8-4,3 млн), но максимальная цена, которую предложили участники торгов, составила всего 3 млн канадских долларов ($2,2 млн).

Как ранее сообщили организаторы аукциона, картина была написана Матиссом в Ницце в 1919 году и долгое время хранилась в семье художника. "Женщина сидит на балконе" - одна из первых больших картин художника, написанных маслом на холсте, которая выставляется на аукционе в Канаде. Это знаменательное событие для канадского рынка", - отмечали в аукционном доме Heffel Fine Art Auction House.

Анри Матисс - французский живописец, книжный график, скульптор. Один из лидеров фовизма (течение во французской живописи). Его работы отличаются праздничной красочностью, ясными композициями, выразительным и чистым цветом. Матисс писал: "Я хочу, чтобы усталый, надорванный, изнуренный человек перед моей живописью вкусил покой и отдых".

Имя художника стало притягательным для русских любителей живописи с тех пор, как его творчество на заре ХХ века открыли для соотечественников купцы-меценаты Щукин и Морозов. Знаменитые панно "Танец" и "Музыка" напоминают о посещении автором России в 1911 году.

Работы Матисса вместе с произведениями Ван Гога и Пикассо считаются самыми дорогими в мире.

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