Трамп пообещал в ближайшее время сделать важное заявление по поводу границы с Мексикой

30 мая 2019 17:34 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен позднее в четверг или в пятницу сделать "важное заявление", касающееся вопроса границы с Мексикой и нелегально пересекающих ее мигрантов, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы собираемся сделать что-то очень существенное. Я бы сказал, что это будет мое наиболее важное заявление [по этому поводу]", - заявил президент журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Колорадо.

Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе США. Как пояснили в Белом доме, это позволит главе государства, в частности, аккумулировать в целом около $8 млрд. Администрация США намерена израсходовать все указанные средства на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. Правительство полагает, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Министерство обороны США в апреле в обход Конгресса заключило контракты на строительство участков стены на американо-мексиканской границе с двумя частными компаниями. Общая сумма сделок составляет $976 млн.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе США 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.

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