Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял присягу

30 мая 2019 18:28 (UTC+04:00)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял в четверг присягу на следующий пятилетний срок, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС .

На церемонии, которую транслировали в прямом эфире индийские телеканалы, премьер-министра привел к присяге президент страны Рам Натх Ковинд. Вместе с премьерской присягой Моди также дал обязательную клятву хранить государственную тайну. На церемонии, которая прошла на лужайке у президентского дворца Раштрапати-Бхаван в центре Нью-Дели, собрались более 6 тыс. гостей. В их числе лидеры ряда стран, послы, представители дипломатического корпуса, активисты правящей партии, а также звезды Болливуда, предприниматели, деятели культуры и искусства.

"Бхаратия джаната парти", которую представляет Моди, получила 303 места в Лок сабхе (нижней палате парламента), состоящей из 543 избираемых депутатов (еще два назначаются) по итогам завершившихся 19 мая всеобщих парламентских выборов. Ведущая оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК) получила 52 места.

БДП выиграла парламентские выборы второй раз подряд, в первый раз Моди занял пост премьера в 2014 году.

В стране завершился процесс парламентских выборов, который продолжался более месяца. Голосование во всех 29 штатах и на семи союзных территориях растянулось на семь этапов с 11 апреля по 19 мая, 23 мая прошел подсчет результатов голосования. По итогам выборов президент Ковинд 25 мая назначил Нарендру Моди премьер-министром и предложил ему сформировать кабинет.

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