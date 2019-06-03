Трамп призвал компанию AT&T принять меры в отношении CNN

Президент США Дональд Трамп призвал американскую корпорацию AT&T принять меры в отношении принадлежащей ей телекомпании CNN, которая, по мнению американского лидера, передает ложные новости, вредит интересам США и теряет популярность среди зрителей, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Только что прибыл в Соединенное Королевство, - написал Трамп в понедельник в Twitter. - Единственная проблема заключается в том, что главным доступным источником новостей из США является CNN". "Я ее выключил после того, как посмотрел в течении недолгого времени, - добавил президент США. - Сплошной негатив, и много фальшивых новостей, очень плохо для США. Рейтинги сильно упали. Почему владелец - AT&T - не сделает что-нибудь?"

Трамп не уточнил, какие именно меры в отношении CNN, по его мнению, должна предпринять телекоммуникационная корпорация AT&T.

Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая The New York Time, публикуют заведомо ложную информацию. Работающих в них журналистов глава Белого дома называл "врагами народа". В конце января прошлого года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп подчеркнул, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".

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