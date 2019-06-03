Трамп призвал компанию AT&T принять меры в отношении CNN

3 июня 2019 16:05 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп призвал американскую корпорацию AT&T принять меры в отношении принадлежащей ей телекомпании CNN, которая, по мнению американского лидера, передает ложные новости, вредит интересам США и теряет популярность среди зрителей, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Только что прибыл в Соединенное Королевство, - написал Трамп в понедельник в Twitter. - Единственная проблема заключается в том, что главным доступным источником новостей из США является CNN". "Я ее выключил после того, как посмотрел в течении недолгого времени, - добавил президент США. - Сплошной негатив, и много фальшивых новостей, очень плохо для США. Рейтинги сильно упали. Почему владелец - AT&T - не сделает что-нибудь?"

Трамп не уточнил, какие именно меры в отношении CNN, по его мнению, должна предпринять телекоммуникационная корпорация AT&T.

Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая The New York Time, публикуют заведомо ложную информацию. Работающих в них журналистов глава Белого дома называл "врагами народа". В конце января прошлого года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп подчеркнул, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране назвали торговую войну США и Китая международным вызовом
Другие страны 16:57
Трамп не видит признаков роста инфляции в США из-за антикитайских пошлин
Другие страны 14:59
Сона Алиева: США всегда будут заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном
Политика 14:15
Помпео назвал условие для нового соглашения с Ираном по атому
Другие страны 12:25
Помпео призвал ЕС отказаться от введения пошлин на американские товары
Другие страны 11:19
США и Израиль намерены предложить России сделку по Сирии
Арабские страны 07:50
Лента новостей
В Иране назвали торговую войну США и Китая международным вызовом
Другие страны 16:57
Исламский мир нуждается в новом видении – экс-премьер Турции
Турция 16:52
На двух станциях Бакметрополитена установлены новые вентиляционные системы
Общество 16:46
В Азербайджане на аукцион будет выставлено 85 объектов госимущества (ФОТО)
Экономика 16:42
В Азербайджане будут функционировать около 200 центров социальных услуг (ФОТО)
Общество 16:33
Наслаждайтесь свободой общения с Azercell!
ИКТ 16:30
Катар примет два следующих клубных чемпионата мира по футболу
Другие страны 16:30
Каспийские этюды в столице Азербайджана (ФОТО)
Культура 16:27
Азербайджанская Лига Смеха представила свой гимн и зажигательный клип (ВИДЕО)
Культура 16:25