В Сенегале одиннадцать человек погибли в результате ДТП

Одиннадцать человек погибли, 16 пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Сенегале, передает местный портал Ndarinfo со ссылкой на источник в силовых структурах, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел утром во вторник по местному времени в поселении

Ндиалам, которое находится недалеко от города Сен-Луи на севере Сенегала.

Спасатели доставили пострадавших в больницу в городе Сен-Луи.

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