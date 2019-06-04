В Сенегале одиннадцать человек погибли в результате ДТП

Одиннадцать человек погибли, 16 пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Сенегале, передает местный портал Ndarinfo со ссылкой на источник в силовых структурах, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошел утром во вторник по местному времени в поселении
Ндиалам, которое находится недалеко от города Сен-Луи на севере Сенегала.
Спасатели доставили пострадавших в больницу в городе Сен-Луи.
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