В Канаде запретили содержать в неволе дельфинов и китов

11 июня 2019 14:12 (UTC+04:00)

Канадский парламент окончательно одобрил законопроект о запрете содержания в неволе дельфинов и китов на территории страны. Документ вступит в силу после получения королевской санкции от генерал-губернатора государства Жюли Пейетт, что может произойти уже в самое ближайшее время, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Законопроект под номером S-203 был инициирован к рассмотрению в 2015 году лидером "Зеленой партии" Элизабет Мэй.

"Сегодня прекрасный день для животных Канады, - заявила она журналистам. - Канадцы ясно дали понять, что они хотят прекратить жестокую практику содержания китов и дельфинов в неволе. Приняв законопроект S-203, мы сделали так, чтобы это произошло".

Документ поддержали представители правящей Либеральной партии Канады, а также оппозиционные - Новая демократическая партия и "Квебекский блок". В стане депутатов из Консервативной партии единогласия не было.

Согласно документу, в уголовный кодекс страны будут внесены изменения, которые связаны с содержанием в неволе китообразных. Их разведение теперь также под запретом. Нарушителям будет грозить штраф до 200 тыс. канадских долларов ($150 тыс.). Исключения предусмотрены только для коренных народов Канады, "чтобы соблюсти их культурные традиции".

На территории Канады порядка 50 дельфинов и китов сейчас содержат только два океанариума в городах Ниагара-Фоллс (провинция Онтарио) и Ванкувер (провинция Британская Колумбия). Ранее администрации океанариумов уже сообщили, что подали заявки в Министерство рыболовства страны на перевозку около десяти китов-белух в аквариумы Испании и США.

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