Названа цель визита Абэ в Иран

Настоящая цель первого за 41 год визита японского премьера в Иран заключается в том, чтобы привезти на саммит "двадцатки", который в июне пройдет в Осаке, духовного лидера аятоллу Али Хаменеи и организовать его переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Визит премьера Синдзо Абэ в Иран продлится с 12 по 14 июня.

"Цель максимум – договориться в Иране и привезти в Японию на саммит "двадцатки" духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Если получится организовать его переговоры с Трампом – это будет самой главным политическим событием", - сказал источник.

Именно этим и объясняется скоропалительность визита – по японским меркам визит премьер-министра, да еще первый за 41 год, был подготовлен и организован беспрецедентно быстро. Косвенно на то, что именно такая задача стоит перед японским премьером, указывает и "контрольный звонок" между лидерами Японии и США, проведенный накануне вылета Абэ в Тегеран.

Примечательно, что его содержание не раскрывается, однако в СМИ просочились два намека на то, о чем шла беседа – Абэ передал Трампу свое намерение способствовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, а затем оба лидера подтвердили важность взаимодействия для успеха проведения саммита "двадцатки" в Осаке в конце этого месяца.

Перед вылетом в Синдзо Абэ заявил, что "Япония намерена насколько возможно выполнить свою роль для мира и стабильности" в ближневосточном регионе.

После прилета в Тегеран Абэ проведет переговоры с президентом страны Хасаном Роухани, а в четверг – с Али Хаменеи.

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