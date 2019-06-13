Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе

13 июня 2019 10:29 (UTC+04:00)

Два нефтеналивных судна подверглись в четверг нападению в Оманском заливе, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Иранские СМИ указывают, что в районе местонахождения судов слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. В какой стране зарегистрированы суда, не сообщается.

12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в эмиратах танкер A. Michel. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.

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