США хотят диалога с Ираном, заявил Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет диалога с иранским руководством, чтобы ослабить напряженность, но намерен предпринимать ответные действия в случае провокаций, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Стратегия национальной безопасности включает Иран в список четырех главных угроз, и нам просто нужно быть уверенными, что у нас есть возможность сдержать их от подобного рода действий, которые угрожают жизням американцев и объектам, угрожают международному нефтяному рынку", - заявил Болтон в интервью изданию Washington Free Beacon, отвечая на вопрос о размещении дополнительных вооруженных сил. Как отмечает издание, дополнительные силы могут быть размещены в ближайшие дни.



Ранее сообщалось, что США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln. В регион также доставлен зенитный ракетный комплекс Patriot.

По словам Болтона, президент с кампании 2016 года заявлял, что готов встретиться для переговоров с иранским лидером и работать над сделкой с Тегераном "при условии, что они отказываются от ядерного оружия и прекращают иные злонамеренные действия, которыми они занимаются".

"Это не значит, что он идет на компромисс по отношению к своей существующей позиции. Это значит, что, как и в случае с Северной Кореей, он готов говорить по поводу будущего, которое настанет, когда они откажутся от своих ядерных и иных неприемлемых действий", - добавил он.

Болтон дал интервью за два дня до атаки на танкеры в Оманском заливе, в котрой США обвинили Иран.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Ранее США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.

После поступления сообщений об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе возле Ирана и Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового потребления нефти, цены на "черное золото" выросли на 4%, а акции нефтяных компаний Exxon Mobil Corp и Chevron Corp поднялись в среднем на 1% на предварительных торгах.

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