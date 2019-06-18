Пропавший при выполнении трюка под водой индийский фокусник найден мертвым

18 июня 2019 12:59 (UTC+04:00)

Популярный в Индии иллюзионист Чанчал Лахири, пропавший без вести в Калькутте во время исполнения сложного трюка, был найден мертвым, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как сообщалось ранее, фокусник решил повторить знаменитый номер легендарного американского иллюзиониста Гарри Гудини, когда тот освобождался от оков из ящика, в котором его запирали под водой со связанными руками. В воскресенье Лахири также был помещен под водой в стеклянный куб, после чего "мага" погрузили в воды одного из рукавов Ганга, на котором стоит Калькутта. Однако с тех пор на поверхности Лахири так и не появился.

Узнав о случившемся, полиция и спасатели начали поиски пропавшего фокусника, к операции была подключена команда аквалангистов. Первый день поисков результата не принес, однако к концу понедельника полиция обнаружила в воде тело Лахири. В тот же вечер брат иллюзиониста опознал его тело.
Специалисты отмечают, что во время выполнения трюка Лахири допустил несколько грубых ошибок, которые и привели к столь трагическому исходу. В частности, одежда на фокуснике значительно стесняла его движения в реке и, вероятно, не позволяла мужчине выбраться из-под толщи воды на поверхность в условиях сильного течения.

В свою очередь, ряд коллег погибшего утверждают, что Лахири "немного недоставало" практики для выполнения столь опасного трюка.
Полиция ведет расследование случившегося.

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